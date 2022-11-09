В одній із посилок, до прикладу, були шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер тощо. Особи росіян-мародерів встановили слідчі Нацполіції.
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Росіян-мародерів оголосили в міжнародний розшук
Слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які грабували будинки українців у Бучі та Бучанському районі й відправляли награбоване в Росію з Мозирського відділення експрес-пошти СДЕК. Про це мовиться у 2 судових рішеннях про заочний арешт ще 4 підозрюваних:
- двох російських нацгвардійців,
- одного – з 46-го кулеметно-артилерійського полку, який нібито дислокувався в селищі Лагуна Південно-Курильського району Сахалінської області,
- одного – з 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку, дислокованого у Феодосії, в тимчасово окупованому Криму.
Всіх цих загарбників оголосили в міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни. За цей злочин росіянам загрожує від 8 до 12 років у в'язниці.
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Що саме росіяни відправляли додому
Згідно з матеріалами справи, один із нацгвардійців відправив у Біробіджан посилку вагою 60 кілограмів. У ній були:
- шліфувальна машина Vega V6-1050,
- бензопила Stihl,
- пароочисник Karcher,
- ноутбук Lenovo,
- блендер Bosch,
- набір каструль,
- 7 вудок,
- 2 спінінги.
Інший російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет, в якому були:
- електрошліфувальна машина Sturm,
- шліфувальна машина "Зеніт",
- електродриль "Дніпро",
- планшет Samsung,
- електропила,
- генератор Sturm,
- 2 бензопили Einhell,
- одяг,
- косметика,
- двоспальний матрац,
- ноутбук Lenovo.
Своєю чергою, боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були:
- металошукач Gareth Ace 250,
- бензопила Husqvarna 64,
- планшет Lenovo,
- машинка для стрижки,
- автомобільний телевізор,
- точилка для інструментів.
Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку відправив до Рубцовська найбільшу посилку – вагою 150 кілограмів. Росіянин вкрав:
- планшет Apple iPad 10.2,
- материнську плату MSI Z270-A PRO,
- відеокарту Gigabyte Geforce GTX1080,
- материнську плату ASRock FM2A55H-D6S,
- комп'ютерний блок живлення Chieftec,
- процесор Intel Core76700K,
- ігрову приставку Sony Play Station 4 Slim 1 ТБ та її контролери,
- тачку Forte,
- лампу для манікюру Global Fashion 36W Power 15 LED UV,
- праску для волосся Grunhelm GHC-722T,
- вуличну музичну колонку Divoom Voombox,
- машинку для стрижки волосся Panasonic ER-GB60-k,
- шліфувальну машину Forte AG-8-125,
- набір інструментів Haisser,
- шуруповерт акумуляторний Forte CDL1215-2B2,
- зварювальний апарат Kaiser MMA-300 HomeLine,
- жіночу дублянку,
- дві побутові газові балони Novogas,
- набори для заточування інструментів Forte CD-120 і Forte CT3-3100,
- багатофункціональний інструмент Multi Tool Forte MG 17218.
Ці речі загарбники викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.
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Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей
У травні ЗМІ повідомляли, що під час повномасштабної війни в Україні російська кур'єрська служба доставки СДЕК відправила з пунктів поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики зі Сходу України.
Пік перевезень припав на початок квітня. Саме тоді окупанти тікали з Київської області та Півночі України. Українські слідчі на основі оприлюднених відеозаписів встановлюють особи загарбників-мародерів.
У квітні правоохоронці назвали ім'я російського військового, який:
- надіслав посилку з відділення СДЕК у Мозирі,
- причетний до розстрілу мирних жителів Бучі.
Ним виявився мозирянин Сєргєй Калацей. Він запевняв, що є громадянином Білорусі, та заперечував усі звинувачення.
У серпні стало відомо, що правоохоронці проводять повторну перевірку за фактом служби Калацея в російській армії.
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