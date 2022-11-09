В одній із посилок, до прикладу, були шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер тощо. Особи росіян-мародерів встановили слідчі Нацполіції.

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Росіян-мародерів оголосили в міжнародний розшук

Слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які грабували будинки українців у Бучі та Бучанському районі й відправляли награбоване в Росію з Мозирського відділення експрес-пошти СДЕК. Про це мовиться у 2 судових рішеннях про заочний арешт ще 4 підозрюваних:

двох російських нацгвардійців,

одного – з 46-го кулеметно-артилерійського полку, який нібито дислокувався в селищі Лагуна Південно-Курильського району Сахалінської області,

одного – з 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку, дислокованого у Феодосії, в тимчасово окупованому Криму.

Всіх цих загарбників оголосили в міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни. За цей злочин росіянам загрожує від 8 до 12 років у в'язниці.

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Що саме росіяни відправляли додому

Згідно з матеріалами справи, один із нацгвардійців відправив у Біробіджан посилку вагою 60 кілограмів. У ній були:

шліфувальна машина Vega V6-1050,

бензопила Stihl,

пароочисник Karcher,

ноутбук Lenovo,

блендер Bosch,

набір каструль,

7 вудок,

2 спінінги.

Інший російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет, в якому були:

електрошліфувальна машина Sturm,

шліфувальна машина "Зеніт",

електродриль "Дніпро",

планшет Samsung,

електропила,

генератор Sturm,

2 бензопили Einhell,

одяг,

косметика,

двоспальний матрац,

ноутбук Lenovo.

Своєю чергою, боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були:

металошукач Gareth Ace 250,

бензопила Husqvarna 64,

планшет Lenovo,

машинка для стрижки,

автомобільний телевізор,

точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку відправив до Рубцовська найбільшу посилку – вагою 150 кілограмів. Росіянин вкрав:

планшет Apple iPad 10.2,

материнську плату MSI Z270-A PRO,

відеокарту Gigabyte Geforce GTX1080,

материнську плату ASRock FM2A55H-D6S,

комп'ютерний блок живлення Chieftec,

процесор Intel Core76700K,

ігрову приставку Sony Play Station 4 Slim 1 ТБ та її контролери,

тачку Forte,

лампу для манікюру Global Fashion 36W Power 15 LED UV,

праску для волосся Grunhelm GHC-722T,

вуличну музичну колонку Divoom Voombox,

машинку для стрижки волосся Panasonic ER-GB60-k,

шліфувальну машину Forte AG-8-125,

набір інструментів Haisser,

шуруповерт акумуляторний Forte CDL1215-2B2,

зварювальний апарат Kaiser MMA-300 HomeLine,

жіночу дублянку,

дві побутові газові балони Novogas,

набори для заточування інструментів Forte CD-120 і Forte CT3-3100,

багатофункціональний інструмент Multi Tool Forte MG 17218.

Ці речі загарбники викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.

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Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей

У травні ЗМІ повідомляли, що під час повномасштабної війни в Україні російська кур'єрська служба доставки СДЕК відправила з пунктів поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики зі Сходу України.

Пік перевезень припав на початок квітня. Саме тоді окупанти тікали з Київської області та Півночі України. Українські слідчі на основі оприлюднених відеозаписів встановлюють особи загарбників-мародерів.

У квітні правоохоронці назвали ім'я російського військового, який:

надіслав посилку з відділення СДЕК у Мозирі,

причетний до розстрілу мирних жителів Бучі.

Ним виявився мозирянин Сєргєй Калацей. Він запевняв, що є громадянином Білорусі, та заперечував усі звинувачення.

У серпні стало відомо, що правоохоронці проводять повторну перевірку за фактом служби Калацея в російській армії.

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