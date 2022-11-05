Щобільше, навіть представники "російської опозиції" за своїми поглядами є переважно імперцями. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Росіяни не проти війни

Експерт зазначив, що росіянам потрібно закрити доступ до всіх цивілізованих країн.

"Це треба робити починаючи від ОАЕ, закінчуючи Мексикою, США тощо. Непоодинокі випадки, коли росіяни, які тікають від війни, самі бажають смерті українцям від ядерної зброї й говорять про те, що удар по Україні ядерною зброєю – це спосіб для України відмивати гроші. І це наратив, який працює в Росії", – пояснив оглядач.

За його словами, у різних країнах "багато 30-річних покидьків", які через таку примітивну теорію "спрощують для себе пояснення світу".

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"Тому, щоб цього не відбувалося – нехай залишаються у себе в Росії й або виходять проти Путіна й скидають режим, або виходять проти війни й "обрізають" йому військові амбіції, або вони стають міндобривом для херсонських кавунів. Але втікати від війни й підтримувати Путіна – це вже навіть не лицемірство російських дезертирів і "уклоністів", – додав політолог.

На його думку, така ситуація є лицемірством інших держав, які впускають росіян на свою територію.

Росіяни не тікають від війни – вони війну підтримують, але не хочуть стати її жертвами. Вони фанатіють, як фашисти у 1939 році від перемог гітлерівської армії – з цим треба боротися. Росіяни повинні змінити свій уряд і владу в себе,

– вказав аналітик.

Водночас він запевнив, що навіть більшість представників російської опозиції є імперцями, які бажають знищення українців і критикують Путіна за те, що "він сидить на їхньому місці".

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Коли цивілізовані країни "все зрозуміють"

Давидюк переконаний, що позиція цивілізованих країн щодо росіян зміниться лише тоді, коли вони побачать справжню сутність росіян.

Найцікавіше те, що ця сутність з Другої світової війни не змінилася: як розграбовували Краків, Варшаву, Будапешт, Прагу і країни Балтії, точно так вони себе і зараз ведуть. Можливо росіяни стоять на порозі цивілізаційних змін. З цим путінізмом повинен вмерти як сталінізм, так і жага вбивати інших,

– наголосив експерт.

За його словами, цивілізаційний внесок у цьому процесі повинна зробити не лише України, але країн Заходу та Сходу.

"Росіян всі однакові: той, що в Бучу прийшов і той, що в Дубаї приїхав. Фашизм – найгірша крайність "чорної сторони" людськості. Не можна це пробачати. Бо сьогодні росіяни дітей вчать саме такому: що потрібно красти й вбивати. Основа "руского міра" в тому, що злочин без покарання – це сутність ідеології. Вони хочуть вбивати й отримувати від цього задоволення", – констатував оглядач.

На його думку, висновок щодо росіян та Росії має бути політичним – через відповідне політичне рішення окремих країн.

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