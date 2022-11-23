Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку засуджує війну Росії проти України, і особливо удари по цивільній інфраструктурі.

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Фінансова підтримка від ЄБРР

Банк надасть позику під державні гарантії в розмірі 300 мільйонів євро, що включає два компоненти:

До 150 мільйонів євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми.

Ще 150 мільйонів євро складаються з підтримки структури капіталу.

Окремо частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до 72 мільйонів євро, наданим Нідерландами.

Терміновий ремонт електроенергетичної мережі України є безпосереднім пріоритетом для ЄБРР. Українському народу та бізнесу потрібен постійний доступ до електроенергії, щоб пережити зиму. Завдяки цьому важливому фінансуванню ми допоможемо Укренерго виконати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач,

– сказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Зверніть увагу, минулого місяця президент Рено-Бассо повідомив президенту України про рішучість Банку підтримувати Україну. Він пообіцяв, що ЄБРР виділить до 3 мільярдів євро протягом 2022 – 2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати працювати.

Актуально Через обстріли Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми

Масова атака по енергосистемі України

Удень 23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Ціллю стали енергооб'єкти в різних регіонах України.

Через це у всіх областях ввели аварійні відключення. Графіки планових відключень не діють.

Крім того, усі енергоблоки Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС внаслідок атаки автоматично відключилися. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Водночас Запорізька АЕС – у режимі повного блекауту.