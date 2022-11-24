На сегодня оккупанты уже могут вести переговоры относительно того, чтобы окончательно покинуть ЗАЭС. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Россияне не знают, что будут делать с ЗАЭС

Корреспондент отметил, что сегодня утром Запорожская АЭС получила питание от энергосистемы Украины.

Вчера, когда по всей стране выключилось электричество, то и АЭС осталась без питания, которое поставляется по линии "Днепровская-750кВ" с правого берега Днепра. Сработали автоматические дизель-генераторы, которые начали подавать электричество на станцию, охлаждающее оборудование и насосы. Сегодня утром удалось возобновить энергоснабжение,

– объяснил журналист.

ЗАЭС начала получать энергию от украинской линии и "напряжение от ожидания ядерных последствий стало намного меньше".

"Хотя напряжение там сохраняется. В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встречался накануне в Стамбуле с российской делегацией "Росатома". Они консультировались по аспектам безопасности ЗАЭС и созданию вокруг станции "зоны ядерной безопасности" и ее защите. Все мы знаем, что у сторон разные взгляды на такую "безопасность", – добавил собеседник.

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По его словам, уже всем понятно, кто и как обстреливает Запорожскую АЭС. Также понятно, как россияне "прикрываются" АЭС во время обстрелов Никополя и Марганца.

Россияне не обстреливают Никополь и Марганец, прикрываясь непосредственно АЭС, поскольку там есть делегация МАГАТЭ и, по их версии, это делают ВСУ. Поэтому они выезжают в села Днепровка, Благовещенка, Водяное и прикрываясь этими селами, а иногда с чистого поля стреляют через Каховское водохранилище. Но артиллерия ВСУ их там регулярно "накрывает",

– подчеркнул корреспондент.

По его мнению, сегодня между сторонами уже могут продолжаться переговоры относительно того, "как рашистам лучше выйти со станции", поскольку на них может наложить очень серьезные санкции мировое атомное сообщество.

"Для этого уже есть первые "звоночки". В частности, Финляндия недавно заявила, что на те реакторы российской конструкции, которые у нее есть на территории, она не будет больше закупать ядерное топливо у "Росатома", а будет это делать в США и Швеции. Санкции уже пугают "Росатом", но до самих санкций дело еще не дошло", – подчеркнул журналист.

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Какая ситуация в Запорожье

После новых ракетных обстрелов в Запорожье света не стало вчера еще с трех часов.

Город воспринял это все вполне нормально – стало больше людей на улицах, которые вышли прогуляться. Некоторые магазины, не готовые к полному отключению электричества, закрылись. Другие работали, только процедура была медленнее в обслуживании. Люди начали набирать запасы воды,

– заметил корреспондент.

По его словам, после отключения прошло чуть больше двух часов, и электроснабжение начали восстанавливать.

"По состоянию на сегодня в некоторых районах есть свет, отопление и вода. Однако пишут, что там, где есть плановые отключения в центральной части города, там нет электричества и есть проблемы с отоплением", – проинформировал журналист.

Он резюмировал, что по данным специалистов, отопление в Запорожье придется в ближайшие дни налаживать, поскольку недостаточно высокое давление в системах водоснабжения.

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