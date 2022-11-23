Об этом для 24 канала рассказал Иван Ступак – эксперт Украинского института будущего и бывший работник СБУ.

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"В ближайшее время очень вероятен "жест доброй воли" в Энергодаре. Разгоняют эту историю российские телеграмм-каналы, связанные с вагнеровцами. Напомню, что они сейчас стали очень мощными, распиаренными, имеют свои деловые центры", – отметил Ступак.

"Это будет победой для Украины"

Эксперт рассказал о последних заявлениях врага. В частности, федеральное новостное агентство, которое в собственности Евгения Пригожина, сообщило, что Энергодар и Запорожскую АЭС передадут под управление МАГАТЭ. Они заявили – будет примерно радиус от 10 до 40 километров бесполетной зоны, где не будут находиться ни украинские, ни российские военные.

Во всяком случае, для нас это будет большой победой. Не будут обстреливаться Днепропетровская и Запорожская области. Этого можно ожидать уже в ближайшее время, – рассказал Ступак.

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