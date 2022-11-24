Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Також, за його словами, країна вчора пережила блекаут.
Об'єднати енергосистему після ракетних ударів вдалося лише під ранок.
Атомні станції України працюватимуть сьогодні ввечері. Після цього ситуація зі світлом покращиться – дефіцит електроенергії буде значно меншим.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Також, за його словами, країна вчора пережила блекаут.
Об'єднати енергосистему після ракетних ударів вдалося лише під ранок.