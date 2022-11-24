Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. Также, по его словам, страна вчера пережила блэкаут.

Внимание Графики света сегодня: где в Украине будут плановые и аварийные отключения

Энергосистема страны объединена

Объединить энергосистему после ракетных ударов удалось только к утру.

Ситуация сложна по стране. Надо понимать, что вчера на самом деле произошел блэкаут нашей энергосистемы в результате обстрелов. По состоянию на 4 часа утра удалось объединить энергосистему. Она работает как единая,

– сообщил Герман Галущенко.

По словам министра, сейчас заживлены все критические объекты инфраструктуры по стране.

"Мы рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции и начнут выдавать электроэнергию в сеть", – отметил Галущенко и объяснил, что именно это поможет значительно снизить дефицит электроэнергии.

Аварийные отключения света после атак врага: главное

23 ноября россияне совершили новую мощную атаку по критической инфраструктуре Украины. В результате почти во всех городах нашей страны исчез свет.

Восстановление энергосистемы продолжается до сих пор, в ряде регионов, кроме плановых отключений света, применили аварийные отключения.

В частности, Киев по состоянию на утро на 70% без света.

В Воздушных силах сообщили, что только на Киев летела сразу 31 вражеская ракета. Силам ПВО удалось сбить 21 снаряд. К сожалению, остальные 10 не только уничтожили инфраструктуру, но и унесли жизни и травмировали жителей Киева и области.

Из-за массированной ракетной атаки Владимир Зеленский призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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