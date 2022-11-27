Взрыв от прилета российской ракеты произошел, когда инспекторы батальона ТОР двигались на свой квадрат патрулирования. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от патрульных.

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Ракета упала вблизи патрульных

Полицейские сразу бросились в эпицентр происшествия. Они решили передвигаться пешком, ведь в результате взрыва образовалась непроездная пробка.

На месте взрыва они начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Сообщается, что одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

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Через мгновение к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой и спасатели.

Что известно об обстреле Киева 23 ноября

В среду, 23 ноября, Россия уже 14 раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты выпустили на Киев сразу 31 ракету. Силам ПВО удалось сбить 21 враждебную цель.

Около 14:12 появились сообщения о взрывах в столице: оккупанты попали в один из инфраструктурных объектов столицы. Спустя 20 минут после удара, в столице снова раздалось несколько взрывов в разных районах.

Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела столицы погибли три человека. Среди погибших – 17-летняя девушка. Также в результате обстрелов Киев остался без света и воды.

Кроме того, российские военные 23 ноября обстреляли Киевскую область, в результате чего погибли семь человек.

В воскресенье, 27 ноября, ситуация в Киеве после массированного удара российских оккупантов улучшилась. В столице практически полностью восстановили электропитание и связь, а также подачу воды и тепла.

По состоянию на утро 27 ноября большинство жителей Киева не только со светом, но без аварийных и даже стабилизационных отключений. Киев начал возвращаться к плановым отключениям света, ведь дефицит электроэнергии в столице начал сокращаться.

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