Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона. Пока еще четверть жителей столицы находятся без электроснабжения.

Внимание В Киеве наконец-то полностью восстановили воду и связь: когда будет свет

На сегодняшний день ситуация такая: почти все дома Киева с теплоснабжением, 95%. В ближайшее время, уверен, будет 100%. Сейчас 25% жителей Киева без электроснабжения и если дальше мы будем работать, я убежден, что в следующие дни надеюсь завтра мы можем выйти уже к плановым графикам отключений,

– отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, вода есть по всему городу. Также удалось значительно улучшить ситуацию с отоплением.

Более 90% домов Киева восстановили тепло

Виталий Кличко также сообщил, что более 3 тысяч специалистов "Киевтеплоэнерго" несколько суток работали и продолжают работать круглосуточно, чтобы тепло было у всех киевлян.

Он также поблагодарил сотрудников коммунальных предприятий за самоотверженный труд.

Ранее в КМВА сообщили, что в столице на 09:30 26 ноября, без поставки электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тысяч жителей. Все восстановительные работы планируют завершить в течение 24 часов.

К теме В большинстве областей действуют экстренные отключения: где не будет света 26 ноября

К теме – сколько еще украинцы будут сидеть без света: видео