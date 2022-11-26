На этот раз, после седьмого массированного удара, им нужно больше времени, чтобы восстановить свет. Какие графики отключений электричества действуют 26 ноября, читайте в материале 24 канала.

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Где в Украине вводят экстренные отключения

В Одесской области 26 ноября будут действовать экстренные отключения света. Одесские электросети предупредили людей, что графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, не действуют.

Кроме того, экстренные отключения утром 26 ноября ввели:

в Киеве и области;

на Днепропетровщине ;

Донетчине ;

Ровенщине .

Однако ориентировочно в 14:30 26 ноября мэр Ровно Александр Третяк рассказал, что местные энергетики стабилизировали систему энергоснабжения. Поэтому в Ровенской области отменили экстренные отключения света.

Но плановые графики ограничений остаются в силе,

– заявил Третьяк.

Обратите внимание! В ДТЭК традиционно заверили, что их энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Какие отключения действуют в других регионах

На Прикарпатье в 11:40 26 ноября были внесены изменения в периоды подачи электроэнергии. Они понадобились потому, что выросло потребление света.

Электричество людям подадут по следующему графику:

1 очереди: с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00;

2 очереди: с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00;

и 3: с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

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В Черкасской области с 8 часов утра 26 ноября будет действовать зеленый график отключений электроэнергии.

Графики почасовых отключений света / Инфографика из Черкассоблэнерго

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В Хмельницкой области 26 ноября будут действовать почасовые отключения электричества. Регион разделили на 4 очереди.



Очереди почасовых отключений в Хмельницкой области / Инфографика облэнерго

В какую очередь попал ваш адрес можно посмотреть по ссылке.

В Полтавской области действуют графики почасовых отключений света. В Полтавской ОВА сообщили, что с 27 ноября в регионе будет действовать обновленный перечень адресов по очереди:

просмотреть его можно по ссылке;

график отключений на ноябрь остается без изменений – его можно посмотреть здесь.

Во Львовской области 26 ноября 50% потребителей получают свет.

При этом по распоряжению Укрэнерго продолжают действовать аварийные и почасовые отключения,

– сообщили в компании.

Ориентировочно в 15 часов 26 ноября во Львовоблэнерго людей попросили срочно ограничить потребление электричества, чтобы не пришлось снова выключать свет.

Где не будут выключать свет

В Запорожской области не ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Однако людей попросили экономить электричество.

Укрэнерго уже не определяет виды отключений

В компании заявили, что по состоянию на 11 часов 26 ноября еще 25% электроэнергии – в дефиците, а 75% – покрывают производители.

Обращаем внимание, что мы больше не указываем, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, будут применены,

– заявили в Укрэнерго.

Компания теперь дает каждой области не на сколько мегаватт нужно ограничить потребление, а каков лимит в регионе. То есть:

диспетчерам облэнерго дают показатель потребления для области, превышать который нельзя;

тогда облэнерго определяет схему отключений, которая позволит придерживаться установленной нормы.

Какая ситуация в энергосистеме

23 ноября Россия снова массированно атаковала Украину. Тогда по нашему государству страна-террорист выпустила более 70 ракет и дронов. К сожалению, в Киевской области погибли семь человек, от атаки по объектам критической инфраструктуры пострадали Львовская, Хмельницкая, Винницкая и другие области.

Уже 24 ноября свет был восстановлен на всей территории страны. Тогда уже заживили объекты критической инфраструктуры и пытались снабжать людей светом на несколько часов.

В Укрэнерго 25 ноября сообщили, что в украинской энергосистеме дефицит мощности составляет 30% потребности потребления. Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

По данным компании, ремонтные бригады работают круглосуточно. Они пытаются восстановить свет бытовым потребителям.

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