Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Де в Україні запроваджують екстрені відключення
У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.
Окрім того, екстрені відключення діють:
- у Києві;
- на Дніпропетровщині;
- Донеччині.
Які відключення діють в інших регіонах
На Прикарпатті запровадили новий ліміт потужності.
Як і досі, першочергово забезпечуємо живленням об'єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності Прикарпаттяобленерго буде розподіляти між трьома чергами, які чередуватимуться з інтервалом в три години з увімкненням на три години,
– розповіли в компанії.
Там також пояснили, як подаватимуть світло для різних черг. Зокрема:
- для 1 черги – з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00;
- для 2 черги – з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00;
- натомість 3 черга поділена на підчерги. Детальніше дізнатись до якої підчерги належить ваша адреса можна у розділі "Графіки аварійних вимкнень – ГПВ" за посиланням.
Світло для підчерги 3.1 та 3.2 подадуть з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00. Для 3.3 та 3.4: з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00.
У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.
Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго
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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги.
Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго
До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням.
У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:
- переглянути його можна за посиланням;
- графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.
На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло.
При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,
– повідомили в компанії.
Де не вимикатимуть світло
У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику.
Яка ситуація в енергосистемі
- 23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області.
- Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин.
- В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.
- За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам.
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