Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де в Україні запроваджують екстрені відключення

У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.

Окрім того, екстрені відключення діють:

у Києві ;

; на Дніпропетровщині;

Донеччині.

Зверніть увагу! У компанії традиційно запевнили, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго та іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Які відключення діють в інших регіонах

На Прикарпатті запровадили новий ліміт потужності.

Як і досі, першочергово забезпечуємо живленням об'єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності Прикарпаттяобленерго буде розподіляти між трьома чергами, які чередуватимуться з інтервалом в три години з увімкненням на три години,

– розповіли в компанії.

Там також пояснили, як подаватимуть світло для різних черг. Зокрема:

для 1 черги – з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00;

для 2 черги – з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00;

натомість 3 черга поділена на підчерги. Детальніше дізнатись до якої підчерги належить ваша адреса можна у розділі "Графіки аварійних вимкнень – ГПВ" за посиланням.

Зауважте! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Світло для підчерги 3.1 та 3.2 подадуть з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00. Для 3.3 та 3.4: з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00.

У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго

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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги.



Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго

До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням.

У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:

переглянути його можна за посиланням;

графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.

На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло.

При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,

– повідомили в компанії.

Де не вимикатимуть світло

У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику.

Яка ситуація в енергосистемі

23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області.

Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин.

В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам.

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