Цього разу, після сьомого масованого удару, їм потрібно більше часу, щоб відновити світло. Які графіки відключень електрики діють 26 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де в Україні запроваджують екстрені відключення

У Одеській області 26 листопада діятимуть екстрені відключення світла. Одеські електромережі попередили людей, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше – не діють.

Окрім того, екстрені відключення діють:

Які відключення діють в інших регіонах

На Прикарпатті запровадили новий ліміт потужності.

Як і досі, першочергово забезпечуємо живленням об'єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності Прикарпаттяобленерго буде розподіляти між трьома чергами, які чередуватимуться з інтервалом в три години з увімкненням на три години,
– розповіли в компанії.

Там також пояснили, як подаватимуть світло для різних черг. Зокрема:

  • для 1 черги – з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00;
  • для 2 черги – з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00;
  • натомість 3 черга поділена на підчерги. Детальніше дізнатись до якої підчерги належить ваша адреса можна у розділі "Графіки аварійних вимкнень – ГПВ" за посиланням.

Світло для підчерги 3.1 та 3.2 подадуть з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00. Для 3.3 та 3.4: з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00.

У Черкаській області з 8 години ранку 26 листопада діятиме зелений графік відключень електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла / Інфографіка з Черкасиобленерго

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У Хмельницькій області 26 листопада діятимуть погодинні відключення електрики. Регіон поділили на 4 черги.


Черги погодинних відключень у Хмельницькій області / Інфографіка обленерго

До якої черга потрапила ваша адреса можна подивитись за посиланням.

У Полтавській області діють графіки погодинних відключень світла. У Полтавській ОВА повідомили, що з 27 листопада у регіоні діятиме оновлений перелік адрес по чергах:

  • переглянути його можна за посиланням;
  • графік вимкнень на листопад залишається без змін – його можна подивитись тут.

На Львівщині 26 листопада 50% споживачів отримують світло.

При цьому за розпорядженням Укренерго продовжують діяти аварійні та погодинні відключення,
– повідомили в компанії.

Де не вимикатимуть світло

У Запорізькій області не запровадили стабілізаційних відключень електроенергії. Проте людей попросили економити електрику.

Яка ситуація в енергосистемі

  • 23 листопада Росія знову масовано атакувала Україну. Тоді по нашій державі країна-терорист випустила понад 70 ракет та дронів. На жаль, на Київщині загинуло сім людей, від атаки по об'єктах критичної інфраструктури постраждали Львівщина, Харківщина, Вінниччина та інші області.
  • Вже 24 листопада світло відновили на всій території країни. Тоді вже заживили об'єкти критичної інфраструктури та намагались постачати людям світло на декілька годин.
  • В Укренерго 25 листопада повідомили, що в українській енергосистемі дефіцит потужності становить 30% від потреби споживання. Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.
  • За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово. Вони намагаються відновити світло побутовим споживачам.

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