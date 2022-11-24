Відповідне пояснення у компанії оприлюднили 24 листопада. В Укренерго пояснили, чим сьома атака росіян відрізняється від попередніх.

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Чому енергетики довше відновлюють світло

В Укренерго розповіли, що роблять все можливе, щоб відновити світло на всій території України. Проте ситуація складна. Цього разу робота займає більше часу, ніж після попередніх атак Росії. Адже:

  • ціллю атаки 24 листопада були переважно об'єкти генерації;
  • це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові;
  • причина в тому, що енергосистема України та Молдови об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

Відомо, що Укренерго робить все можливе, щоб повернути блоки електростанцій в роботу.

Також разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. Спочатку – об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

Ба більше, в Укренерго та обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація,
– пояснили в Укренерго.

У компанії додали, що ввечері 24 листопада прогнозують зменшення дефіциту в системі. Проте:

  • дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься;
  • щоб забезпечити стабільну роботу системи Укренерго продовжує вимикати світло.

Також людей вкотре закликали економити електрику.

Коротко про сьому атаку росіян

  • Посеред дня 23 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога. Згодом глави ОВА почали повідомляти про роботу ППО та влучання в об'єкти критичної інфраструктури в областях.
  • Тобто Росія знову завдала масованих ударів по Україні. Як наслідок в багатьох регіонах України зникло світло. На жаль, на Київщині загинули 5 людей.
  • Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль випустив по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет та дронів. З них збили 51 ракету та 5 безпілотників.

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