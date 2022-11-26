Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону. Наразі ще чверть жителів столиці перебувають без електропостачання.

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На сьогоднішній ранок ситуація така: майже всі будинки Києва з теплопостачаннями, 95%. Найближчим часом, переконаний, буде 100%. Зараз 25% мешканців Києва без електропостачання і якщо далі ми працюватимемо, я переконаний, що в наступні дні сподіваюся завтра ми можемо вийти вже до планових графіків відключень,

— зазначив Віталій Кличко.

За словами мера, вода є по всьому місту. Також вдалось значно покращити ситуацію із опаленням.

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Віталій Кличко також повідомив, що понад 3 тисячі спеціалістів "Київтеплоенерго" кілька діб працювали і продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян.

Він також подякував співробітникам комунальних підприємств за самовіддану працю.

Раніше в КМВА повідомили, що у столиці станом на 09:30 26 листопада, без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців. Всі відновлювальні роботи планують завершити упродовж 24 годин.

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