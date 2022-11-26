Киянам повертають блага цивілізації

Воду подали в усі райони міста та у повному обсязі. Понижений тиск води можливий на верхніх поверхах багатоповерхівок, де немає світла.

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Наразі триває запуск теплопостачання. Мобільний зв'язок доступний майже по всій столиці, однак можливі локальні проблеми у тих місцях, де ще нема електроенергії.

Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернуться до роботи в штатному режимі,

– розповіли у КМВА.

Після відновлення електроенергії світло вмикатимуть відповідно до графіків стабілізаційних відключень.

Відключення світла в Україні: останні новини

Після останнього масового ракетного удару російської армії українці опинилися без світла. У більшості регіонів електроенергію відновили до вечора, але у Києві ситуація була дуже складна.

Щоб зменшити навантаженість на систему, по всій Україні запровадили аварійні відключення світла.

Без електроенергії опинилися й мешканці Молдови. Люди запустили у мережі флешмоб-звернення до росіян: "У темряві, але без вас".

На засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, яке відбулося у Варшаві, вимкнули світло як знак солідарності з Україною.

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