Про це в етері національного телемарафону заявив гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко. Тому світло кияни отримуватимуть погодинно.

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Яка ситуація з електрикою в столиці

Масована ракетна атака 23 листопада завдала серйозних пошкоджень енергомережі в Києві, то ж станом на 25 листопада столиця забезпечена світлом на 30%. Це означає, що стабілізація енергомережі до рівня планових відключень поки неможливе. Радше, на киян чекають "планові включення".

На жаль, поки що ліміти не дозволяють нам виконувати графіки погодинних відключень. Нам вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста. Зараз ми по черзі включаємо будинки на 3 – 4 години. Іншими словами, у киян буде 4 години світло, 8 годин – ні,

– заявив Фоменко.

Ситуація зі світлом покращиться

Від 10 жовтня масовані ракетні атаки ворога спрямовані переважно на удари по енергетичних об'єктах України. Не стала винятком й атака 23 листопада. Через пошкодження енергосистема України має серйозний дефіцит.

Енергетики та комунальники цілодобово працюють над стабілізацією системи та відновленням електропостачання. Однак поки що ситуація є складною. У регіонах переважно використовують графіки аварійних відключень або ж і всі типи відключень.

Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко переконаний, що через кілька днів ситуація покращиться.

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