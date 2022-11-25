Об этом в эфире национального телемарафона заявил гендиректор ДТЭК Сети Александр Фоменко. Поэтому свет киевляне будут получать почасово.

Обратите внимание Несколько дней, и ситуация станет лучше, – Yasno о проблемах со светом в Украине

Какая ситуация с электричеством в столице

Массированная ракетная атака 23 ноября нанесла серьезные повреждения энергосети в Киеве, поэтому по состоянию на 25 ноября столица обеспечена светом на 30%. Это означает, что стабилизация энергосети до уровня плановых отключений пока невозможна. Скорее, киевлян ждут "плановые включения".

К сожалению, пока лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых отключений. Нам хватает мощности всего на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы поочередно включаем дома на 3-4 часа. Другими словами, у киевлян будет 4 часа свет, 8 часов – нет,

– заявил Фоменко.

Ситуация со светом улучшится

С 10 октября массированные ракетные атаки врага направлены преимущественно на удары по энергетическим объектам Украины. Не стала исключением и атака 23 ноября. Из-за повреждений у энергосистемы Украины серьезный дефицит.

Энергетики и коммунальщики круглосуточно работают над стабилизацией системы и восстановлением электроснабжения. Однако пока ситуация сложная. В регионах преимущественно используют графики аварийных отключений или же и все типы отключений.

Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко убежден, что через несколько дней ситуация улучшится.

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