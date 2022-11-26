Киевлянам возвращают блага цивилизации

Воду подали во все районы города и в полном объеме. Пониженное давление воды возможно на верхних этажах многоэтажек, где нет света.

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В настоящее время продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна почти по всей столице, однако возможны локальные проблемы в тех местах, где еще нет электроэнергии.

В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме,

– рассказали в КМВА.

После восстановления электроэнергии свет будут включать в соответствии с графиками стабилизационных отключений.

Отключение света в Украине: последние новости

После последнего массового ракетного удара российской армии украинцы оказались без света. В большинстве регионов электроэнергию возобновили до вечера, но в Киеве ситуация была очень сложной.

Чтобы снизить нагрузку на систему, по всей Украине ввели аварийные отключения света.

Без электроэнергии оказались и жители Молдовы. Люди запустили в сети флешмоб-обращение к россиянам: "Во тьме, но без вас".

На состоявшемся в Варшаве заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ выключили свет как знак солидарности с Украиной.

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