Засідання ПА відбулося у Варшаві, адже зараз в ОБСЄ головує Польща. На початку зустрічі в залі погасло світло, пише 24 канал.

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Так партнери вирішили підтримати українців, які через росіян змушені сидіти без світла й тепла. Отож на деякий час делегати також опинилися у темряві.

На засіданні ПА ОБСЄ вимкнули світло, щоб підтримати Україну: відео

Зауважимо, на сесії ОБСЄ обговорювали захист прав людини під час збройних конфліктів та гуманітарних криз.

Зверніть увагу! Після ракетного обстрілу 23 листопада в Україні запровадили аварійні відключення світла. Вони необхідні для того, щоб стабілізувати навантаження на енергетичну систему. Повернутися до стабілізаційних відключень наша держава зможе вже з понеділка, 28 листопада.

Україна оголосила бойкот в ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ 26 листопада не змогла схвалити рішення про тимчасове відсторонення російських делегатів. Через це українська сторона заявила, що буде бойкотувати роботу нашої держави в ОБСЄ. До речі, до такої ініціативи долучилися делегації з Естонії та Литви. Вони також покинули засідання, допоки не буде рішення цієї ситуації.

Зауважимо, наразі в ОБСЄ не коментували дій України. Однак Росію на засідання не допустили, Польща взагалі не дозволила в'їзд на свою територію делегатів держави-агресорки.

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