Про це розповів журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter. Російські пропагандистські канали переконують, що раніше польське представництво надсилало запрошення Росії та Білорусі на цю зустріч.
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Образилися на несправедливість: як відреагували в Росії на заборону в'їзду
Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова не пустять на зустріч міністрів ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі 1 – 2 грудня. Зауважимо, що Варшава також відмовила у видачі віз членам російської делегації, які планували потрапити на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що на таку принизливу для росіян відмову вже відреагувала керівна верхівка країни-агресорки. У Кремлі відповіли "гнівним листом на адресу ОБСЄ".
Крім того, російські пропагандистські медіа заявили, що 2 тижні тому представники з Польщі нібито надіслали запрошення Росії та Білорусі на зустріч. Натомість зараз не бажають пускати Лаврова та його команду в країну.
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Лавров став "цапом відбувайлом" на саміті G20
- На саміт G20 російська сторона відправила міністра закордонних справ Лаврова. Зустрітися з ним погодилися лише погодилися глава МЗС Китаю, генсек ООН та індійський посол.
- Російський міністр ганебно втік посеред зустрічі. Ймовірно, щоб уникнути запитань щодо чергового масованого ракетного удару, який якраз здійснювала по Україні Росія в той час.
- Зауважимо, що на саміт мав приїхати президент Росії Владімір Путін. Однак, вочевидь, він злякався "косих поглядів" і вирішив відправити замість себе міністра Лаврова.
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