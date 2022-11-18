Об этом рассказал журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter. Российские пропагандистские каналы утверждают, что ранее польское представительство направляло приглашение России и Беларуси на эту встречу.

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Обиделись на несправедливость: как отреагировали в России на запрет въезда

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пустят на встречу министров ОБСЕ, которая состоится в Лодзи 1 – 2 декабря. Отметим, что Варшава также отказала в выдаче виз членам российской делегации, планировавшим попасть на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что на такой унизительный для россиян отказ уже отреагировала руководящая верхушка страны-агрессора. В Кремле ответили "гневным письмом в адрес ОБСЕ".

Кроме того, российские пропагандистские медиа заявили, что 2 недели назад представители Польши якобы направили приглашение России и Беларуси на встречу. Сейчас не желают пускать Лаврова и его команду в страну.

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Лавров стал "козлом отпущения" на саммите G20

На саммит G20 российская сторона отправила министра иностранных дел Лаврова. Встретиться с ним согласились только глава МИД Китая, генсек ООН и индийский посол.

Российский министр позорно сбежал посреди встречи. Вероятно, чтобы избежать вопросов по поводу очередного массированного ракетного удара, который как раз осуществляла по Украине Россия в то время.

Заметим, что на саммит должен был приехать президент России Владимир Путин. Однако, очевидно, он испугался "косых взглядов" и решил отправить вместо себя министра Лаврова.

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