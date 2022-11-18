Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина. Он также отметил, что Путину на саммите в Самарканде Турция, Китай и Индия выдвинули ультиматум – или ты заканчиваешь войну до середины ноября, или последствия будут плачевны.

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Как мы видим, Путин войну не завершил. Он всячески пытался усадить Украину за стол переговоров, не получилось.

Почему Лавров не задержался на G20

Учитывая, что война России против Украины продолжается – Путина на встрече G20 никто не ожидал. "Это поведение школьника, не подготовившегося к уроку – пошел "младший брат" Лавров", – говорит Яковина.

Журналисты идентифицировали место, где сидел Лавров – это больница. Вот и приехал Лавров, но с ним тоже никто не хотел общаться. С ним никто не хотел общаться, кроме министра иностранных дел Китая, который дал Лаврову понять, что его предупреждали о последствиях,

– добавляет журналист.

Иван Яковина говорит, что эти последствия уже пришли – на днях появилась новость, что российскую нефть Китай начал покупать в меньшем количестве, а если конкретнее – в 7 раз.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

Индия планирует сделать то же самое, плюс – с декабря российская нефть не будет поступать в Европу. Так что можем констатировать, что российский экспорт прекращается.

Ракетная атака России во время саммита G20

15 ноября Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. В настоящее время на Бали проходил саммит G20, одной из ключевых тем которого была российская вооруженная агрессия против нашего государства. Очевидно, что Москве безразлична реакция международного сообщества – ей важно было поработать на "патриотов" в самой России.

По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, Кремлю важно было послать сигнал: "мы не сдаемся, мы сильны, плевать, что они там нам говорят, мы делаем свое дело". Он подчеркнул, что массированный обстрел был организован именно для этого. То есть атака стала своеобразным дымовым занавесом, призванным прикрыть дипломатическое поражение.