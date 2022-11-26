Представниця делегації Євгенія Кравчук та глава делегації Микита Потураєв заявили, що нардепи, які беруть участь в ПА ОБСЄ, припиняють свою роботу в цій організації.

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Умови України

Потураєв повідомив, що Парламентська асамблея ОБСЄ на засіданні у Варшаві не змогла ухвалити рішення і щодо тимчасового відсторонення російських делегатів.

Українська делегація вирішила бойкотувати роботу України в цій міжнародній організації, доки таке рішення не буде знайдене. Нас також підтримали друзі й союзники з Естонії й Литви, які також були присутні й разом із нами залишили засідання постійного комітету,

– сказав він.

Українські делегати повернуться до роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, коли вона зможе "сформувати своє відношення" щодо участі у ній росіян – пропагандистів і представників держави-терориста.

Завершальне засідання осінньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві – на знак солідарності з Україною у залі вимкнули світло. Але поки що ОБСЄ не коментувала заяву українських парламентарів. Російських делегатів на засіданні не було, адже Польща не допустила їх на свою територію.

Зеленський теж просив вигнати Росію з ОБСЄ

Росію через агресію проти України ізолювали з ряду міжнародних організацій, але країна-терористка досі залишається у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

24 листопада Володимир Зеленський виступив на відкритті Парламентської асамблеї ОБСЄ і розкритикував те, що Росія має делегацію в цій організації.

Президент України закликав ОБСЄ бути лідером у тиску на Росію, яка є державою-терористом.

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