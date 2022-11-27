Цинічний план Росії в ефірі пропагандистського каналу розкрив депутат російської Держдуми генерал Андрєй Гурульов, пише 24 канал. Він із захопленням висловлювався про масовані удари Росії по енергосистемі України.

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Що планує атакувати Росія

Кривавого російського депутата навіть не бентежить те, що внаслідок ударів Росії гинуть мирні люди, зокрема й діти.

"Немає води, немає світла, все туфта. Промисловість встала – ось найголовніше. Та промисловість, яка працювала і заробляла гроші. Та промисловість, яка ремонтувала і виробляла озброєння. І та промисловість, яка була в змозі щось робити", – заявив Гурульов.

Зверніть увагу. У Кремлі не приховують, що масованими ракетними ударами намагаються посадити Україну за стіл переговорів. У МЗС України заявили, що Росія діє як країна-терорист.

З кожним масованим обстрілом у Росії стрімко зменшується запас високоточних ракет. Тому російський генерал Гурульов вважає, що Росії не потрібно витрачати ракети на удари по мостах.

Натомість він пропонує після атак по енергосистемі та логістиці атакувати банківську інфраструктуру України.

Ось зараз працюємо по всій енергосистемі. Ось зараз доб'ємо, далі є не тільки логістика. Наприклад банківські інфраструктури. Зараз розбомбити центр цих банківських операцій – все встало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, зарплату не платять,

– розповів генерал план Росії.

Масовані атаки Росії: що відомо

Восени Росія зосередила свої сили на обстрілі енергетичної інфраструктури України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що 23 листопада Росія вже всьоме масовано атакувала енергосистему України. Росія випустила по Україні понад 70 ракет.

Окупанти випустили на Київ відразу 31 ракету. Силам ППО вдалося збити 21 ворожу ціль. Унаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей. Серед загиблих – 17-річна дівчина.

Також російські військові 23 листопада обстріляли Київську область, унаслідок чого загинуло семеро людей.

Через обстріли Росії в Україні виникли проблеми з електроенергією. Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня.

Уже на початку тижня Україна може повернутися до звичних графіків відключення світла.

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