Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що дата нового обстрілу напряму залежить від тієї кількості ракет, які Росія планує запустити по Україні.

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За словами фахівця, якби росіяни вистрілювали по 7-10 ракет, то такі обстріли могли б бути хоч щодня.

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Але нашому ворогу не надто це вигідно, вони чудово розуміють, що така кількість ракет – буде збита нашими силами ППО.

З огляду на це, росіянам потрібно понад 50 ракет, накопичення такої кількості триватиме близько тижня. Тому, в межах тижня-півтори можна очікувати на нову хвилю ракетних ударів,

– каже Світан.

Що відбувається із українською енергосистемою зараз