Міський голова Києва наголосив, що станом на 27 листопада у столиці облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву.
Важливо По всій Україні починають з'являтися "Пункти незламності": промовисті фото
У Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими. Пояснити ситуацію поспішив мер Києва Віталій Кличко.
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Міський голова Києва наголосив, що станом на 27 листопада у столиці облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву.
Важливо По всій Україні починають з'являтися "Пункти незламності": промовисті фото