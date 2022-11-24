Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні вже відкрито 4 370 "Пунктів незламності". Відкриття "Пунктів незламності" 22 листопада анонсував президент Володимир Зеленський.

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В Україні вже відкрито 4 370 "Пунктів незламності"

Тимошенко повідомив, що до "Пунктів незламності" нічого нового не закуповували, а виходили з того, що є в наявності. Він розповів, що на цей проєкт не виділялися кошти з державного бюджету.

Щодо генераторів, то наразі використовують ті, які надали міжнародні партнери. Водночас певну кількість генераторів почали закуповувати області коштами місцевих бюджетів.

Кирило Тимошенко у своїх соціальних мережах показав фото, як облаштовують "Пункти незламності" в різних регіонах України.

"Пункти незламності" на Кіровоградщині / Фото з телеграму Тимошенка

На Кіровоградщині у Компаніївській громаді "Пункт незламності" розташований у приміщенні дитсадка, має власну котельню, яка працює на пілетах, потужний генератор, запас води та харчів. Є сталий зв'язок та інтернет. Про це інформує Кіровоградська ОВА.

Також Тимошенко показав, як облаштували "Пункти незламності" на Львівщині.

"Пункти незламності" на Львівщині / Фото з телеграму Тимошенко

Заступник керівника ОП повідомив, що в Полтавській області збільшують кількість "Пунктів незламності".

"Пункти незламності" на Полтавщині / Фото з телеграму Тимошенка

У Запоріжжі вже працює 6 мобільних "Пунктів незламності"

У Запоріжжі вже відкрили 6 мобільних "Пунктів незламності". В них містяни можуть зігрітися, підзарядити мобільні телефони, випити чаю та відпочити. Крім того, у пунктах цілодобово працюватиме інтернет.

Пункти незламності в Запоріжжі: відео

В Івано-Франківській області вже розгорнуто 132 "Пункти незламності", 11 з яких мобільні.

"Пункт незламності" в Івано-Франківську / Фото Світлани Онищук

У Луцьку "Пункт незламності" відкрили в церкві

У церкві "Спасіння", що у Луцьку, теж запрацював "Пункт незламності". У приміщенні, де можна розмістити близько 3 тисячі осіб, є електрогенератор, тепловий насос для безперебійного опалення всієї будівлі, велика їдальня, місця для відпочинку і дитячі кімнати.

Окрім того, передбачений запас води, продуктів харчування, ковдри та матраци.

"Пункт незламності" в Луцьку: відео

У Київській області вже відкрили 259 "Пунктів незламності"

На Київщині вже відкрили 259 "Пунктів незламності". Адреси найближчих до вас пунктів ви можете дізнатися на офіційних сторінках Київської ОВА, органів місцевої влади та на сайті "Пункти Незламності".

"Пункти незламності" функціонують та приймають громадян по всій території Закарпаття. Зокрема, в гірській місцевості у Рахівському районі, де через останні атаки терористів світла немає тривалий час, люди вже відвідують осередки.

Один із "Пунктів незламності", які діятимуть в Ужгороді, працюватиме у "Совиному гнізді", що на вул.Ференца Ракоці, 2. Тут зможуть перебувати люди під час тривалого відключення електроенергії.

Кілька тисяч людей прийняли "Пункти незламності" Тернопільщини впродовж останньої доби.

"Пункт незламності" на Тернопільщині / Фото Володимир Труш

"Пункти незламності" вже розгорнули в Херсоні, які Збройні Сили України остаточно звільнили 11 листопада. Через дії окупантів Херсон тривалий час залишився без світла та води.

"Пункт незламності" в Херсоні / Фото з телеграму Тимошенка

Також ідентичні пункти з'явилися у Чернівецькій та Рівненській областях та інших регіонах України.



Безплатниі пункти обігріву для українців / Фото 24 каналу