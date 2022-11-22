Заступник керівника ОП повідомив, що після низки поразок на фронті армія терористів хоче поцілити в нашу очевидну перевагу – згуртованість. Оскільки головна мішень терористів – об’єкти української енергетики, Україна готується до різних сценаріїв.

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Чим забезпечать "Пункти незламності"

Серед сценаріїв забезпечення українцям альтернативного джерела світла та інтернету по всій країні розгортають Пункти Незламності (ПН). За словами Тимошенка, це місце, куди кожен зможе прийти в разі тривалого відключення електроенергії.

В таких Пунктах Незламності, не зважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність: тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink.

Як зазначив заступник керівника ОП, наразі підготували понад 4 000 Пунктів Незламності і їх ставатиме все більше.

Крім того, вже готовий сайт із наявними ПН, де кожен може знайти найближчий для себе. А бізнес, за цим же посиланням, зможе подати заявку для облаштування свого ПН.

Інтерактивна мапа з ПН / Скриншот

Також на інтерактивній мапі, окрім ПН, міститься інформація про найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах. За словами Тимошенка, на сайті можна знайти відповіді на всі актуальні питання, щодо функціонування ПН.

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Чи можливий в Україні повний блекаут

В Укренерго наголосили, що спрогнозувати ймовірність повного блекауту неможливо. Все залежить від того, якими будуть нові масовані ракетні атаки, як спрацює ППО, куди влучать, який стан енергосистеми буде перед цим.

Однак енергетики мусять готуватись до різних сценаріїв, тому такий теж не виключають. Однак додають, це не кінець світу. Блекаут означає повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається відновлення її роботи.

В Офісі Президента попередили, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко сподівається, що повного блекауту взагалі не буде. Однак період, який може тривати кілька днів, слід перечекати.

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