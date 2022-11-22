Це означає, що можуть бути нові аварійні відключення. Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

Важливо Пошкодження колосальні: в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС

Морози ускладнюють ситуацію

Наразі по всій Україні діє відключення світла за графіками. Шмигаль зазначив, що їх намагаються зменшити в часі. Проте почалися морози, тож споживання електрики зростає.

На жаль, в окремих ситуаціях не виключають й аварійних відключень. Важливо економити електроенергію. Це убезпечить від позапланових аварійних вимкнень.

Сума збитків – колосальна

Спеціалісти продовжують ремонтувати пошкоджене обладнання. За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" через військову агресію Росії сягнула понад 70 мільярдів гривень.

Над відновленням енергомереж працює 70 ремонтних бригад – це понад 1000 кваліфікованих фахівців.

Шмигаль спростував фейки

Прем'єр розвінчав деякі фейки стосовно цієї теми. Зокрема, він наголосив, що Україна не продає електроенергію в ЄС із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему.

Крім того, він прокоментував невдоволення, чому одні міста відключають частіше за інші:

Шмигаль пояснив, що між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем, є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Росіяни б'ють саме по них.

Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони, а обмеження відбуваються нерівномірно.

Чи буде повний блекаут

В Укренерго наголосили, що спрогнозувати ймовірність повного блекауту неможливо. Все залежить від того, якими будуть нові масовані ракетні атаки, як спрацює ППО, куди влучать, який стан енергосистеми буде перед цим.

Однак енергетики мусять готуватись до різних сценаріїв, тому такий теж не виключають. Однак додають, це не кінець світу. Блекаут означає повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається відновлення її роботи.

В Офісі Президента попередили, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко сподівається, що повного блекауту взагалі не буде. Однак період, який може тривати кілька днів, слід перечекати.

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