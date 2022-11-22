Это означает, что могут возникнуть новые аварийные отключения. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмигаль, передает 24 канал.

Важно Повреждения колоссальные: в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС

Морозы усложняют ситуацию

По всей Украине действует отключение света по графикам. Шмигаль отметил, что их пытаются уменьшить по времени. Однако начались морозы и потребление электричества растет.

К сожалению, в отдельных ситуациях не исключаются и аварийные отключения. Важно экономить электроэнергию. Это обезопасит от внеплановых аварийных отключений.

Сумма ущерба – колоссальная

Специалисты продолжают ремонтировать поврежденное оборудование. По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России достигла более 70 миллиардов гривен.

Над восстановлением энергосетей работает 70 ремонтных бригад – это более 1000 квалифицированных специалистов.

Шмигаль опроверг фейки

Премьер развенчал некоторые фейки по этой теме. В частности, он подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в ЕС с 11 октября, когда началась массированная атака на нашу энергосистему.

Кроме того, он прокомментировал недовольство, почему одни города отключают чаще других:

Шмигаль объяснил, что между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем, есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию.

Россияне бьют именно по ним. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, а ограничения происходят неравномерно.

Будет ли полный блэкаут

В Укрэнерго подчеркнули, что спрогнозировать вероятность полного блэкаута невозможно. Все зависит от того, какими будут новые массированные ракетные атаки, как сработает ПВО, куда попадут, какое состояние энергосистемы будет до этого.

Однако энергетики должны готовиться к разным сценариям, поэтому такой тоже не исключают. Добавляют, это не конец света. Блэкаут означает полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.

В Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может занять несколько дней, следует переждать.

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