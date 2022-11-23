Пункти Незламності – це місце, куди кожен зможе прийти в випадку тривалого відключення електроенергії, щоб зігрітися та підзарядитися.

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Як знайти Пункти Незламності у своєму місті чи селі

Є сайт із наявними Пунктами Незламності, де кожен може знайти найближчий до себе. Мапу можна переглянути за посиланням nezlamnist.gov.ua – для спрощення користування варто вбити у пошуку ваш населений пункт. За цим же посиланням подати заявку для облаштування свого Пункту Незламності може й бізнес.

Також на інтерактивній мапі міститься інформація про найближчі АЗС, аптеки й магазини, які працюватимуть на генераторах.

Запишіть найближчі до вас адреси наперед на випадок, якщо не буде зв'язку. Зараз в Україні працює близько 2 тисячі пунктів незламності, проте згодом їх стане більше.

Пункти Незламності у Києві та області

У Києві та Київській області розгорнули “Пункти незламності”, куди громадяни зможуть прийти на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії. У таких пунктах є всі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Послуги надаються безоплатно і цілодобово.

Загалом у Київській області наразі є понад 700 пунктів обігріву. Натомість у кожному районі столиці підготують в середньому по 100 пунктів обігріву. Хоч їх може бути й більше, адже до ініціативи може долучитися кожен.

Пункти Незламності у Херсоні

У Херсоні наразі важко з електроенергією й життя лише повертається до звільненого міста. Тож поки що у місті лише 4 пункти обігріву: вулиця Вишнева, 12, вулиця Молодіжна, 6, вулиця Ломоносова, 75, вулиця Патона, 8-а;

Також Пункти Незламності організували у Бериславі та Білозерці.

Важливо. Пункти Незламності у прифронтових містах (Херсонська, Запорізька, Донецька та Харківська області) на інформаційній мапі не вказані з міркувань безпеки. Інформацію про них ви можете дізнатись в органах місцевого самоврядування, а також в обласних, місцевих та військових адміністраціях.

Пункти Незламності у Харкові

У Харкові цієї зими облаштують понад 200 Пунктів Незламності. Такі пункти будуть розміщуватися у школах. Також у місті будують будиночки, де теж зможуть перебувати містяни.

Наразі у місті вже запустили перші пункти обігріву від ДСНС.

Пункти Незламності у Львові

Також перші пункти Незламності розгорнули у Львові в різних частинах міста. Зокрема в центрі та біля залізничного вокзалу.

Пункти незламності в Одесі

В Одесі на період зими облаштували понад 150 "Пунктів незламності". Там є опалювальні прилади, генератори, місцями для приготування їжі, кімнатами матері й дитини.

Пункти Незламності у Дніпрі

У Дніпрі теж облаштували пункти незламності. Вони розміщені як і на лівому, так і на правому березі Дніпра. Їх облаштовують в адміністраціях та у школах.

Пункти Незламності в Тернополі

На Тернопільщині та в обласному центрі теж є Пункти Незламності, деякі з них – це спеціально облаштовані намети з генераторами та сталінками. Вони працюють щодня, але поки що з перервою на комендантську годину. Тобто з 23:00 до 05:00 у намет потрапити тернополянам не вдасться.

До наметів можуть приходити місцеві жителі, переселенці та люди без постійного місця проживання. Жодних обмежень немає. Там можна проживати, зігрітися, приготувати їжу, випити чаю, зарядити телефони та павербанки.

Пункти Незламності у Луцьку

Перший намет рятувальники облаштували в самісінькому центрі – на Театральній площі. Тут люди у будь-який час зможуть зігрітися, перечекати час вимкнення електроенергії та скористатися безоплатним інтернетом.

Загалом у Луцьку розмістили два таких пункти. Ще один намет знаходиться біля РАЦСу. Під час аварійних та планових відключень туди подаватиме генератор, в інший час буде світло від міської електромережі. Також у місті вже відкрилися місця для підзарядки у магазинах, банках, АЗС та інших будівлях.

Пункти Незламності в Черкасах

Перший Пункт Незламності запрацював у міському дитячому парку. У пункті є місце відпочинку, місце для прийому їжі, дитячий осередок, медпункт, освітлення. Пункти незламності від ДСНС та місцевої влади працюватимуть цілодобово.

Лиш в освітніх закладах Черкас заплановано розмістити близько 20 пунктів обігріву в різних мікрорайонах міста. При цьому до ініціативи може долучитися кожен охочий.



В Україні відкриють "Пункти незламності" / Інфографіка 24 каналу