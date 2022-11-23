Пункты Незламности – это место, куда каждый сможет прийти в случае длительного отключения электроэнергии, чтобы согреться и подзарядиться.
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Как найти Пункты Незламности в своем городе или селе
Есть сайт с имеющимися Пунктами Незламности, где каждый может найти ближайший к себе. Карта можно посмотреть по ссылке nezlamnist.gov.ua – для упрощения пользования стоит вбить в поиске ваш населенный пункт. По этой же ссылке подать заявку для обустройства своего Пункта Незламности может и бизнес.
Также на интерактивной карте содержится информация о ближайших АЗС, аптеках и магазинах, которые будут работать на генераторах.
Запишите ближайшие к вам адреса заранее на случай, если не будет связи. Сейчас в Украине работает около 2 тысяч Пунктов Незламности, однако впоследствии их станет больше.
Пункты Незламности в Киеве и области
В Киеве и Киевской области развернули "Пункты Незламности", куда граждане смогут прийти на случай аварийного отключения связи или электроэнергии. В таких пунктах есть все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Услуги предоставляются бесплатно и круглосуточно.
Всего в Киевской области сейчас более 700 пунктов обогрева. В каждом районе столицы подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева. Хотя их может быть и больше, ведь к инициативе может присоединиться каждый.
Пункты Незламности в Херсоне
В Херсоне сейчас тяжело с электроэнергией и жизнь только возвращается в освобожденный город. Пока в городе только 4 пункта обогрева: улица Вишневая, 12, улица Молодежная, 6, улица Ломоносова, 75, улица Патона, 8-я;
Также Пункты Незламности организовали в Бериславе и Белозерке.
Пункты Незламности в Харькове
В Харькове этой зимой обустроят более 200 Пунктов Незламности. Такие пункты будут размещаться в школах. Также в городе строят домики, где тоже смогут находиться горожане.
В городе уже запустили первые пункты обогрева от ГСЧС.
Пункты Незламности во Львове
Также первые Пункты Незламности развернули во Львове в разных частях города. В частности, в центре и возле железнодорожного вокзала.
Пункты Незламности в Одессе
В Одессе на период зимы обустроили более 150 "Пунктов Незламности". Там есть отопительные приборы, генераторы, места для приготовления еды, комнаты матери и ребенка.
Пункты Незламности в Днепре
В Днепре тоже обустроили Пункты Незламности. Они расположены как на левом, так и на правом берегу Днепра. Их обустраивают в администрациях и школах.
Пункты Незламности в Тернополе
В Тернопольской области и в областном центре тоже есть Пункты Незламности, некоторые из них – это специально оборудованные палатки с генераторами и старлинками. Они работают каждый день, но пока с перерывом на комендантский час. То есть с 23:00 до 05:00 в палатку попасть жителям Тернополя не удастся.
В палатки могут приходить местные жители, переселенцы и люди без постоянного жительства. Никаких ограничений нет. Там можно проживать, согреться, приготовить еду, выпить чаю, зарядить телефоны и павербанки.
Пункты Незламности в Луцке
Первую палатку спасатели обустроили в самом центре – на Театральной площади. Здесь люди в любое время смогут согреться, переждать время отключения электроэнергии и воспользоваться бесплатным интернетом.
Всего в Луцке разместили два таких пункта. Еще одна палатка находится возле ЗАГСа. Во время аварийных и плановых отключений туда будет подавать генератор, в другое время будет свет от городской электросети. Также в городе открылись места для подзарядки в магазинах, банках, АЗС и других зданиях.
Пункты Незламности в Черкассах
Первый Пункт Незламности заработал в городском детском парке. В пункте есть место отдыха, место для приема пищи, детская ячейка, медпункт, освещение. Пункты Незламности от ГСЧС и местных властей будут работать круглосуточно.
Только в образовательных учреждениях Черкасс планируется разместить около 20 пунктов обогрева в разных микрорайонах города. При этом к инициативе может присоединиться любой желающий.