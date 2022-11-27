Мэр Киева отметил, что по состоянию на 27 ноября в столице обустроены и работают более 430 пунктов обогрева.

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Как ситуацию в Киеве объяснил Кличко

По словам Кличко, в городе планируют оперативно развернуть еще более 100 пунктов на случай чрезвычайной ситуации. В общей сложности:

более 400 генераторов для работы "Пунктов несокрушимости" обеспечил город;

еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации;

также вскоре Киев получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказал специально под пункты обогрева.

Мы делаем в Киеве все возможное для жизнеобеспечения столицы, для комфорта ее жителей. В сложных условиях. И что бы ни происходило, продолжим это делать,

– подчеркнул он.

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что накануне "Пункты несокрушимости" проверили нардепы от президентской партии. Они отчитались, что 20% пунктов оказались закрытыми.

"За день проверили около 360 адресов. Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где-то все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей", – заявил Арахамия.

Между Арахамией и Кличко вспыхнула публичная перепалка

В ответ на это Кличко возмутился, отметив, что 26 ноября он сам ездил и проверял работу пунктов обогрева. Там он встретил народных депутатов, и они в частной беседе заверили его, что все пункты, где они побывали, открыты и работают.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров", – добавил Кличко.

Впоследствии Давид Арахамия написал в телеграмме, что Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой.

Задача для всех нас – создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент. Это сделает или власть города, или мы найдем тех, кому не безразличны 3 миллиона киевлян. У меня есть предложение. За неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций, – предложил он.

Как нардепы инспектировали "Пункты несокрушимости": смотрите видео

Добавим, что на днях в Украине открыли уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости". Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:

свет,

отопление,

вода,

а также ухудшается мобильная связь вследствие регулярных отключений электроэнергии.

"Пункты несокрушимости" обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь.

Важно – что не так с графиками отключения света: смотрите видео