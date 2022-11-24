Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона сообщил, что в Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости". Открытие "Пунктов несокрушимости" 22 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский.

Узнайте больше В Украине уже заработали Пункты Несокрушимости: где можно зарядить устройства и погреться

В Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости"

Тимошенко сообщил, что в "Пункты несокрушимости" ничего нового не закупали, а исходили из того, что есть в наличии. Он рассказал, что на этот проект не выделялись средства из государственного бюджета.

Что касается генераторов, то сейчас используют те, которые предоставили международные партнеры. В то же время определенное количество генераторов стали закупать области средствами местных бюджетов.

Кирилл Тимошенко в своих социальных сетях показал фото, как обустраивают "Пункты несокрушимости" в разных регионах Украины.

"Пункты несокрушимости" на Кировоградщине / Фото с телеграмму Тимошенко

На Кировоградщине в Компанеевской общине "Пункт несокрушимости" расположен в помещении детсада, имеет собственную котельную, которая работает на пилете, мощный генератор, запас воды и продовольствия. Есть постоянная связь и интернет. Об этом сообщает Кировоградская ОВА.

Также Тимошенко показал, как обустроили "Пункты несокрушимости" во Львовской области.

"Пункты несокрушимости" во Львовской области / Фото с телеграмму Тимошенко

Заместитель руководителя ОП сообщил, что в Полтавской области увеличивают количество "Пунктов несокрушимости".

"Пункты несокрушимости" на Полтавщине / Фото с телеграмму Тимошенко

В Запорожье уже работает 6 мобильных "Пунктов несокрушимости"

В Запорожье уже открыли 6 мобильных "Пунктов несокрушимости". В них горожане могут согреться, зарядить мобильные телефоны, выпить чаю и отдохнуть. Кроме того, в пунктах будет круглосуточно работать интернет.

Пункты несокрушимости в Запорожье: видео

В Ивано-Франковской области уже развернуто 132 "Пункта несокрушимости", 11 из которых мобильны.

"Пункт несокрушимости" в Ивано-Франковске / Фото Светланы Онищук

В Луцке "Пункт несокрушимости" открыли в церкви

В церкви "Спасение", что в Луцке, тоже заработал "Пункт несокрушимости". В помещении, где можно разместить около 3 тысяч человек, есть электрогенератор, тепловой насос для бесперебойного отопления всего здания, большая столовая, места для отдыха и детские комнаты.

Кроме того, предусмотрен запас воды, продуктов питания, одеяла и матрасы.

"Пункт несокрушимости" в Луцке: видео

В Киевской области уже открыли 259 "Пунктов несокрушимости"

В Киевской области уже открыли 259 "Пунктов несокрушимости". Адреса ближайших к вам пунктов вы можете узнать на официальных страницах Киевской ОВА, органов местной власти и на сайте "Пункты Несокрушимости".

"Пункты несокрушимости" функционируют и принимают граждан по всей территории Закарпатья. В частности, в горной местности в Раховском районе, где из-за последних атак террористов света нет длительное время, люди уже посещают очаги.

Один из "Пунктов несокрушимости", которые будут действовать в Ужгороде, будет работать в "Совином гнезде" на ул.Ференца Ракоци, 2. Здесь смогут находиться люди во время длительного отключения электроэнергии.

Несколько тысяч человек приняли "Пункты несокрушимости" Тернопольщины на протяжении последних суток.

"Пункт несокрушимости" на Тернопольщине / Фото Владимир Труш

"Пункты несокрушимости" уже развернули в Херсоне, которые Вооруженные Силы Украины окончательно уволили 11 ноября. Из-за действий оккупантов Херсон долгое время остался без света и воды.

"Пункт несокрушимости" в Херсоне / Фото с телеграмму Тимошенко

Также идентичные пункты появились в Черновицкой и Ровенской областях и других регионах Украины.



Бесплатные пункты обогрева для украинцев / Фото 24 канала