Где расположены "Пункты несокрушимости", можно найти на интерактивной карте. В общем, там рады приветствовать всех, кто долгое время находится без тока, не имеет тепла и возможности зарядить хотя бы мобильный телефон. В материале 24 канала вы увидите, как выглядят эти места.

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Как Киевская область подготовилась к полному отключению света

Как констатировал начальник главного управления Киевской области Андрей Небитов, в регионе заработало уже 67 "Пунктов несокрушимости".

Здесь люди могут согреться, выпить чаю, получить помощь, воспользоваться связью. Сюда может обратиться каждый нуждающийся в помощи. В целом на территории Киевской области предусмотрен 371 пункт обогрева,

– написал Небитов.

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Уютный "Пункт несокрушимости" в столичном регионе / Фотография из телеграма Небитова

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео, в котором отмечено, что такие места обустраивают по всей стране. Он подчеркнул, что мы, украинцы, выдержим все.

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"Пункты несокрушимости" в других городах.

Глава Черкасской области Игорь Табунец написал, что по состоянию на 23 ноября в регионе уже работает 145 мест для согрева.

В Ровно проблемы с электроснабжением, однако "Пункты несокрушимости" функционируют в областном центре, городе Вараше, Дубно и Сарны.

Пользуются такими местами также жители Волыни. Об этом сообщает издание "Суспильне".

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подчеркнул, что Украина победит в войне и показал фотографии из пунктов для обогрева.

Кроме того, отметим, что на Днепропетровщине уже работает более 200 "Пунктов несокрушимости".

Пункты несокрушимости в области уже работают. Их больше 200. Они со светом, теплом и водой. Пока электрики чинят сети, там можно согреться, выпить горячий чай, подзарядить телефон. Все – бесплатно,

– сказал глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Фото из мест для обогрева и подзарядки телефонов

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Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия массово обстреляла города нашего государства и возникла угроза тотального блекаута. По этому поводу Владимир Зеленский призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН.