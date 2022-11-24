Эти пункты анонсировал Владимир Зеленский всего два дня назад, 22 ноября, а уже по Украине их открыли тысячи. В частности, много есть и в столице Украины.

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Где расположены "Пункты несокрушимости"

Сейчас в столице есть 10 мобильных "Пунктов несокрушимости" ГСЧС. Их вы можете найти по адресам:

проспект Победы, 69/1 (метро Нивки);

улица Светлицкого, 37 (Виноградарь);

улица Героев полка "Азов", 6 (метро Оболонь);

улица Молдавская 3-А, (метро Лукьяновка, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины);

Соломенская площадь, улица Василия Липковского, 33;

проспект Голосеевский, 56 (метро Голосеевская/Демеевская);

улица Рыболовная, 14/16;

бульвар Перова, 27 (Троещина);

улица Кубанской Украины, 4а (Лесной массив);

улица Александра Кошица, 3В (метро Харьковская).

"Пункты несокрушимости" в Киеве: смотрите на карте

Однако кроме них есть также "Пункты несокрушимости" в школах, садиках, общественных местах и т.д. Согреться можно будет даже в полицейских отделениях.

Адреса этих пунктов вы можете найти на карте по ссылке. Более того, на сайте можно с помощью геолокации найти ближайший к себе пункт и посмотреть, чем они обустроены. Также на интерактивной карте вы можете найти информацию о ближайших АЗС, аптеках и магазинах, которые будут работать на генераторах.

Обратите внимание! Эти помещения откроют свои двери в случае отключений электроэнергии, которые продлятся более 24 часов.

Что будет в "Пунктах несокрушимости"

"Пункты несокрушимости" обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь. Поэтому там есть базовые услуги, среди которых:

электричество,

мобильная связь,

интернет,

тепло,

вода,

аптечка.

Эти услуги будут предоставляться украинцам круглосуточно и безвозмездно, однако они предусматриваются для краткосрочного одновременного пребывания от 40 до 500 человек. Однако, как отметили на сайте, даже если пункт будет переполнен, его дежурные сделают все, чтобы вас принять

Более того, часто такие "Пункты несокрушимости" очень уютные и удобные.



В Украине откроют "Пункты несокрушимости" / Инфографика 24 канала

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