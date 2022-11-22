Украинский лидер подчеркнул, что есть очередной транш макрофина от ЕС. Речь идет о 2,5 миллиардах евро. Зеленский заявил, что это – очень важно.

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Кроме того, Украина ожидает одобрения программы макрофина на 2023 год. Его сумма составляет 18 мильярда евро.

Также Зеленский рассказал, что США уже в ближайшее время направят дополнительное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на прямую поддержку украинского бюджета.

Зеленский поблагодарил стран-партнеров за весомые шаги солидарности. Президент подчеркнул, что Украина с начала полномасштабной войны стабильно выплачивает пенсии. Их получают почти 11 миллионов украинцев и украинок.

Кроме того, удалось провести индексацию пенсий. Только за ноябрь сумма социальных выплат составляла почти 14 миллиардов гривен. Также помощь от государства получают более 2 миллионов внутренних переселенцев. Украина выплачивает зарплаты работникам бюджетной сферы. Делают все, чтобы обеспечивать выплаты всем защитникам и защитницам.

Зеленский подчеркнул, что экономический фронт – очень важен для Украины.

Президент анонсировал "Пункты несокрушимости"

Кроме того, Владимир Зеленский говорил об энергетическом фронте Украины. Президент рассказал, что во многих регионах продолжаются восстановительные работы. В Киеве и 16 областях применяются только стабилизационные графики отключений. В то же время аварийные отключения также возможны.

Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше. Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости",

– заявил Зеленский.

Там круглосуточно и бесплатно люди смогут получить все базовые услуги:

электричество;

мобильную связь;

интернет;

тепло;

воду;

аптечку.

Зеленский рассказал, что работает сайт nezlamnist.gov.ua. Там находится карта таких пунктов по всей стране.

Важно! Украинский лидер рассказал, что ситуация на фронте остается сложной. Самые жестокие бои продолжаются в Донецкой области.

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