Український лідер наголосив, що є черговий транш макрофіну від ЄС. Мовиться про 2,5 мільярда євро. Зеленський заявив, що це – дуже важливо, інформує 24 канал.

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Окрім того, Україна очікує схвалення програми макрофіну на 2023 рік. Його сума становить 18 мільярдів євро.

Також Зеленський розповів, що США вже найближчим часом направлять додаткове фінонсування у розмірі 4,5 мільярда доларів. Ці гроші спрямують на пряму підтримку українського бюджету.

Зеленський подякував країнам-партнерам за вагомі кроки солідарності. Президент наголосив, що Україна від початку повномасштабної війни стабільно виплачує пенсії. Їх отримують майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку.

Окрім того, вдалося провести індексацію пенсій. Лише упродовж листопада сума соціальних виплат становила майже 14 мільярдів гривень. Також допомогу від держави отримують понад 2 мільйони внутрішніх переселенців. Україна виплачує зарплати працівникам бюджетної сфери. Роблять все, щоб забезпечувати виплати для всіх захисників та захисниць.

Зеленський наголосив, що економічний фронт є дуже важливим для України.

Президент анонсував "Пункти незламності"

Окрім того, Володимир Зеленський говорив про енергетичний фронт України. Президент розповів, що у багатьох регіонах тривають відновлювальні роботи. У Києві та 16 областях застосовують лише стабілізаційні графіки відключень. Водночас аварійні відключення – також можливі.

Розгортаємо по всій країні й наш новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності",

– заявив Зеленський.

Там цілодобово та безплатно люди зможуть отримати усі базові послуги:

електрику;

мобільний зв'язок;

інтернет;

тепло;

воду;

аптечку.

Зеленський розповів, що вже працює сайт nezlamnist.gov.ua. Там розміщена мапа таких пунктів по всій країні.

Зауважте! Український лідер розповів, що ситуація на фронті залишається складною. Найжорсткіші бої тривають на Донеччині.

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