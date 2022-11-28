Через постійні атаки окупантами критичної інфраструктури нашої держави ця зима обіцяє бути важкою, однак засмучуватись не варто, оскільки є "Пункти Незламності". Це місця для обігріву та підзарядки мобільних девайсів, у яких будуть раді бачити кожного громадянина України.

Читайте також Де можна зарядити телефон і зігрітися у Києві: список із картою

Як оновилась карта "Пунктів Незламності"

Заступник керівника Офісу Президента у своєму телеграм-каналі розповів про зміни у карті місць для обігріву. За його словами, на онлайн-мапі тепер будуть відображатися такі три основні категорії:

безпосередньо "Пункти Незламності" – тобто місця, які облаштувала обласна влада та ДСНС; у таких пунктах безплатні – генератори, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка.

"Пункти Незламності", які організував бізнес – там є можливість підзарядити телефон та зігрітися, а от усі інші "опції" на розсуд власника приватної компанії;

магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії – важливо, що вони не надають послуги підзарядки гаджетів.

Інтерактивна мапа "Пунктів Незламності": шукайте місця для обігріву неподалік

Окрім того, Тимошенко зазначив, що влада час від часу буде інспектувати "Пункти Незламності".

Це задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти,

– написав заступник глави ОП.

Який вигляд мають "Пункти Незламності"

Уже упродовж декількох днів мережею поширюються кадри місць для обігріву з різних куточків нашої держави. Зі світлин, що публікують люди, зрозуміло, що такі "Пункти Незламності" є надзвичайно затишними та люди в них можуть знайти все необхідне. Ви можете побачити, як облаштували такі місця для обігріву на Київщині, Черкащині, Рівненщині та в інших регіонах у цьому матеріалі 24 Каналу.



Які послуги доступні у "Пунктах Незламності" / Картинка 24 каналу

Окрім того, нагадаємо, що "Пункти Незламності" облаштовують навіть у відділках поліції. Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Варте уваги – що всередині місць для обігріву: дивіться відео