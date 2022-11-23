Українці не повинні боятися, що залишились напризволяще перед загрозою тотального відключення світла. Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що в нашій державі почали функціонувати "Пункти незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.
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Поліція допомагатиме українцям
За словами Клименка, люди можуть звертатися за допомогою до поліцейських, якщо бачитимуть їх на вулицях, або приходити безпосередньою у відділок. Там працюватимуть місця для обігріву.
Усі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, зокрема у разі необхідності для обігріву. Усі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди мають знати: правоохоронці поруч,
– наголосив він.
Загалом на території нашої держави понад 1 200 відділків поліції – усі вони відкриті для українців, що потребують допомоги.
Що таке "Пункти незламності" / Картинка 24 каналу
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Важливо також згадати слова Клименка про те, що у моменти відключення електроенергії люди мають не забувати з повагою ставитися один до одного.
Головне: не панікувати та розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі,
– сказав голова Нацполіції.
Також він згадав, що у разі тотального відключення світла існує небезпека для громадян. Тому в темряві слід використовувати світловідбивні елементи, флікери, ліхтарі, щоб водії могли бачити пішоходів.
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