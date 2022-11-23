Украинцы не должны бояться, что остались на произвол судьбы перед угрозой тотального отключения света. Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что в нашем государстве начали функционировать "Пункты несокрушимости", где можно зарядить телефоны и согреться.

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Полиция будет помогать украинцам

По словам Клименко, люди могут обращаться за помощью к полицейским, если будут видеть их на улицах, или приходить непосредственно в отделение. Там будут работать места для обогрева.

Все подразделения полиции оборудованы генераторами, все готовы принимать граждан, в том числе в случае необходимости для обогрева. Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом,

– подчеркнул он.

В целом на территории нашего государства более 1 200 отделений полиции – все они открыты для нуждающихся украинцев.



Что такое "Пункты несокрушимости" / Картинка 24 канала

Что должны помнить украинцы на случай блекаута

Важно также вспомнить слова Клименко, что в моменты отключения электроэнергии люди должны не забывать с уважением относиться друг к другу.

Главное: не паниковать и понимать, что все это на время. Может свет исчезнуть на несколько часов, но загнать нас во тьму никто не сможет. Мы круглосуточно будем на службе,

– сказал глава Нацполиции.

Также он напомнил, что в случае тотального отключения света существует опасность для граждан. Поэтому в темноте следует использовать световозвращающие элементы, фонари, чтобы водители могли видеть пешеходов.

Обратите внимание! "Пункты несокрушимости" есть в каждом регионе Украины, удобно их найти с помощью интерактивной карты. Очередной массированный обстрел критической инфраструктуры 23 ноября показал, что такая инициатива, как никогда, уместна. Оккупанты выпустили по нашим городам десятки ракет и оставили без тока миллионы людей.

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