Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону спрогнозував, коли стабілізується енергосистема. Він розповів, що очікував, що енергосистема стабілізується раніше.

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Україна може повернутися до звичних графіків на початку тижня

Проте, як констатував гендиректор компанії YASNO, на цих вихідних в Україні все ще діяли екстрені відключення. Сергій Коваленко очікує, що 28 – 29 листопада Україна повернеться до звичних графіків.

Він наголосив, що це залежить від запуску генерації.

В Україні залишається дефіцит потужностей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що 23 листопада Росія вже всьоме масовано атакувала енергосистему України. Водночас голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що Росія 14 разів атакувала енергетичні об'єкти України.

Унаслідок масованого ракетного удару в Україні були запроваджені аварійні відключення світла. Кудрицький 25 листопада заявляв, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії.

Він прогнозував, що до 27 листопада Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла. Водночас голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко повідомляв, що Україна повернеться до звичних графіків відключення 28 листопада.

Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. За його словами, дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%.

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