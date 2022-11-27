Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону спрогнозував, коли стабілізується енергосистема. Він розповів, що очікував, що енергосистема стабілізується раніше.
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Україна може повернутися до звичних графіків на початку тижня
Проте, як констатував гендиректор компанії YASNO, на цих вихідних в Україні все ще діяли екстрені відключення. Сергій Коваленко очікує, що 28 – 29 листопада Україна повернеться до звичних графіків.
Він наголосив, що це залежить від запуску генерації.
В Україні залишається дефіцит потужностей
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що 23 листопада Росія вже всьоме масовано атакувала енергосистему України. Водночас голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що Росія 14 разів атакувала енергетичні об'єкти України.
- Унаслідок масованого ракетного удару в Україні були запроваджені аварійні відключення світла. Кудрицький 25 листопада заявляв, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії.
- Він прогнозував, що до 27 листопада Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла. Водночас голова ДТЕК Мережі Олександр Фоменко повідомляв, що Україна повернеться до звичних графіків відключення 28 листопада.
- Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. За його словами, дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%.
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