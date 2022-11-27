Про це сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до українців, пише 24 канал. Президент заявив, що після масованої атаки 23 листопада Україна день за днем відновлювала енергосистему.

До речі Зеленський попередив українців про можливі відключення електроенергії

Яка ситуація з енергосистемою України

Зеленський повідомив, що станом на 27 листопада в більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки. Він наголосив, що енергетики контролюють ситуацію.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія не зупиниться, поки має ракети, а відтак продовжить обстрілювати Україну.

Ми розуміємо, що терористи готують нові удари і поки у них є ракети – вони не заспокояться,

– сказав президент.

Та Зеленський підкреслив, що "наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою".

Росія може знову атакувати Україну

Президент заявив, що тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає.

Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами,

– сказав він.

Глава держави закликав не залишати без допомоги тих, хто її потребує, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Крім того, Зеленський висловив переконання, що українці пройдуть і цей виклик війни – "намагання Росії використати холод проти людей".

Яка ситуація на фронті

Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті "залишається дуже важкою". За словами президента, найскладніше, як і раніше, на Донеччині.

Український президент висловив подяку воїнам, які стримують російських окупантів.

"Захиститися зараз – це вистояти і захиститися на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі", – резюмував Зеленський.

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