По словам Юрия Игната, враги угрожают в своих пабликах и соцсетях обязательно "ужаснуть". Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ рассказал 29 ноября в эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте также Какой максимум ракет могут использовать россияне по Украине: Мусиенко назвал приблизительные цифры

Может ли враг снова массированно ударить по Украине

Юрий Игнат заявил, что самое страшное мы пережили в феврале – марте 2022 года, когда сотни ракет летели на голову каждый день, когда российская авиация летала, были активные воздушные бои.

Происходит терроризм. Где-то применят больше ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения,

– заявил спикер командования.

Он отметил, что был на связи с командующим Воздушными силами, генерал-лейтенантом Николаем Олещуком и он заверил, что Воздушные силы готовы: "Ракеты заряжены. Будем отбивать, сколько бы они там не запускали".

По его словам, Воздушные силы ВСУ будут делать все возможное, чтобы как можно меньше этого железа летело нам на головы.

Юрий Игнат сказал, что:

понятно, что общество очень чувствительно реагирует на эту информацию о появившихся в районе Энгельса российских самолетах;

есть инфографика Минобороны Украины, что у врага не так много высокоточных или дальнобойных ракет. Речь идет о Х-101 и X-555.

"Расслабляться не нужно. Понятно, что они (россияне – 24 канал) еще производят их (ракеты – 24 канал) и могут пополнять запасы. Поэтому задача Воздушных сил и Вооруженных Сил – отбивать эту воздушную агрессию, а людям – сохранять спокойствие, верить в Вооруженные и Воздушные Силы", – заявил Юрий Игнат.

Что известно о вероятной атаке россиян

Владимир Зеленский вечером 28 ноября во время традиционного обращения рассказал, что российские оккупанты готовят новые удары по Украине. По словам президента, пока у Москвы есть ракеты – они не успокоятся.

Кроме того, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил "НВ", что российские оккупанты готовят 20 самолетов на авиабазе в Энгельсе для нового массированного ракетного удара по Украине.

Более того, в американском Институте изучения войны рассказали, что Россия активно готовится к новому удару. Их активность свидетельствует о том, что противники желают поддерживать темпы последних атак.

Смотрите также – ВСУ минулись самолеты Су-25 и Су-24 врага: видео