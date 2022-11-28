Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, максимально оккупанты в настоящее время использовали за одну атаку около 100 ракет.

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Это тот максимум, на который могут выйти войска противника, применяющие удары с периодичностью в 1 – 2 недели,

– отметил Мусиенко.

ПВО сбивает все больше ракет

Мусиенко напомнил, что во время первого массированного удара 10 октября силам ПВО удалось сбить 55% запущенных ракет и дронов. Тогда, как известно, захватчики использовали около 84 ракет. 23 ноября захватчики запустили более 90 ракет. Там уже уничтожили 76% воздушных целей.

Пока можно утверждать, что оккупанты не могут или им сложно запускать более 100 ракет. Кроме того, Украина продолжает усиливать собственные средства ПВО.

По мнению Мусиенко, чтобы прекратить ракетные атаки врага, нужно выполнить 3 амбициозные цели:

Военные победы . В частности, продвижение на Юге, которое может поставить крушение на российской агрессии.

. В частности, продвижение на Юге, которое может поставить крушение на российской агрессии. Работа с партнерами . Нужно регулярно работать над снабжением необходимого оружия для деоккупации новых территорий.

. Нужно регулярно работать над снабжением необходимого оружия для деоккупации новых территорий. Удары по военным целям на территории врага. Ракетные удары или диверсии на военных аэродромах врага, где расположены стратегические бомбардировщики.

Понимаю, что эти цели достаточно амбициозны. Особенно третья. Но нам нужно думать не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Риски ракетных обстрелов не исчезают. Нужно делать выводы и работать на перспективу,

– считает Мусиенко.

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