Да, 97% российских целей были гражданскими. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.
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Так, более 12,300 ударов было по пригородным районам и домам, еще 1900 – по многоэтажкам. Более 400 раз обстреливали транспортную и энергетическую инфраструктуру. На военные объекты пришлось 500 ударов.
Статистика российских ударов / Инфографика Минобороны
Он подчеркнул, что мы воюем против террористического государства. Однако напомнил, что Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности.
Когда ждать новую массированную атаку
- Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что на этой неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Его следствием может быть блэкаут. Потому он призвал украинцев подготовиться.
- В Главном управлении разведки МО заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.
- Запасы высокоточного оружия в России уже истощены, но у него еще осталось много не высокоточных ракет. Они могут представлять еще большую опасность.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В том числе и погодные условия.
- Ранее отмечали, что для подготовки массированной атаки оккупантам нужно около недели.
- В ОК "Юг" заявили, что в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Несколько дней тому назад его не было. Это надводный ракетоноситель, несущий на своем борту 8 ракет типа "Калибр".
К слову, в ГСЧС отметили, что украинцы привыкли к опасности и игнорируют воздушную тревогу. Однако следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами ни в коем случае нельзя. Также стоит сохранить местоположение "Пунктов несокрушимости". Их можно просмотреть на сайте.
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