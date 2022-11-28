Да, 97% российских целей были гражданскими. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

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Куда бьет Россия

Так, более 12,300 ударов было по пригородным районам и домам, еще 1900 – по многоэтажкам. Более 400 раз обстреливали транспортную и энергетическую инфраструктуру. На военные объекты пришлось 500 ударов.



Статистика российских ударов / Инфографика Минобороны

Он подчеркнул, что мы воюем против террористического государства. Однако напомнил, что Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности.

Когда ждать новую массированную атаку

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что на этой неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Его следствием может быть блэкаут. Потому он призвал украинцев подготовиться.

В Главном управлении разведки МО заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

Запасы высокоточного оружия в России уже истощены, но у него еще осталось много не высокоточных ракет. Они могут представлять еще большую опасность.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В том числе и погодные условия.

Ранее отмечали, что для подготовки массированной атаки оккупантам нужно около недели.

В ОК "Юг" заявили, что в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Несколько дней тому назад его не было. Это надводный ракетоноситель, несущий на своем борту 8 ракет типа "Калибр".

К слову, в ГСЧС отметили, что украинцы привыкли к опасности и игнорируют воздушную тревогу. Однако следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами ни в коем случае нельзя. Также стоит сохранить местоположение "Пунктов несокрушимости". Их можно просмотреть на сайте.

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