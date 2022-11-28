Так, 97% російських цілей були цивільними. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Важливо Жданов пояснив, який запас ракет залишився у Росії: цифри насторожують

Куди б'є Росія

Так, понад 12,300 ударів було по приміських районах та будинках, ще 1900 – по багатоповерхівках. Понад 400 разів обстрілювали транспортну та енергетичну інфраструктуру. На військові об'єкти припало 500 ударів.



Статистика російських ударів / Інфографіка Міноборони

Він наголосив, що ми воюємо проти терористичної держави. Однак нагадав, що Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності.

Коли чекати нової масованої атаки

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що цього тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Його наслідком може бути блекаут. Тому він закликав українців підготуватись.

У Головному управлінні розвідки МО заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Запаси високоточної зброї у Росії вже виснажені, але у неї ще залишилося багато не високоточних ракет. Вони можуть становити ще більшу небезпеку.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, й погодні умови.

В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій. Кілька днів тому його не було. Це надводний ракетоносій, який несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр".

До слова, у ДСНС зауважили, що українці звикли до небезпеки й ігнорують повітряну тривогу. Однак слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами ні в якому разі не можна. Також варто зберегти місця розташування "Пунктів незламності". Їх можна переглянути на сайті.

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