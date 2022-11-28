Так, 97% російських цілей були цивільними. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.
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Куди б'є Росія
Так, понад 12,300 ударів було по приміських районах та будинках, ще 1900 – по багатоповерхівках. Понад 400 разів обстрілювали транспортну та енергетичну інфраструктуру. На військові об'єкти припало 500 ударів.
Статистика російських ударів / Інфографіка Міноборони
Він наголосив, що ми воюємо проти терористичної держави. Однак нагадав, що Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності.
Коли чекати нової масованої атаки
- Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що цього тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Його наслідком може бути блекаут. Тому він закликав українців підготуватись.
- У Головному управлінні розвідки МО заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.
- Запаси високоточної зброї у Росії вже виснажені, але у неї ще залишилося багато не високоточних ракет. Вони можуть становити ще більшу небезпеку.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, й погодні умови.
- В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій. Кілька днів тому його не було. Це надводний ракетоносій, який несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр".
До слова, у ДСНС зауважили, що українці звикли до небезпеки й ігнорують повітряну тривогу. Однак слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами ні в якому разі не можна. Також варто зберегти місця розташування "Пунктів незламності". Їх можна переглянути на сайті.
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