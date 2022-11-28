Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що, у росіян вже все перемішалось – запаси Радянського союзу і те, що випускала сама Росія.
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Щодалі, то більше ми переконуємось у тому, що російський ВПК працює над виготовленням ракет і працюють вони в три зміни. Але все ж та кількість не "закриває" всі потреби армії ворога.
Жданов оцінив ракетний потенціал росіян: дивіться відео
Різниця між постачанням та використанням ракет постійно росте, а отже рівень насиченості ракетами у росіян – близький до мінімуму,
– каже Жданов.
Саме тому, за його словами, ми спостерігаємо меншу кількість ракетних ударів, рідше відбуваються й щоденні ракетні обстріли.
Масована ракетна атака Росії може повторитися
- Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.
- Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.
- Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.