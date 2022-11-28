Українців попередили, що нова масована атака може бути будь-якої миті
Для підготовки такої атаки росіянам потрібно в середньому до двох тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже 5 днів, тому радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону заявив, що українцям слід бути готовими до будь-яких дій країни-агресорки.
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Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Відсьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку,
– сказав він.
Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.
ДСНС закликали не ігнорувати повітряну тривогу
За 9 місяців українці вже звикли до нових умов життя й часто ігнорують сигнали повітряної тривоги, які попереджають про небезпеку. Втім, слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами "Повітряна тривога!" ні в якому разі не можна. У ДСНС нагадали, як діяти під час тривоги.