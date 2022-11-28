Українців попередили, що нова масована атака може бути будь-якої миті

Для підготовки такої атаки росіянам потрібно в середньому до двох тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже 5 днів, тому радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону заявив, що українцям слід бути готовими до будь-яких дій країни-агресорки.

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Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Відсьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку,

– сказав він.

Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.

ДСНС закликали не ігнорувати повітряну тривогу

За 9 місяців українці вже звикли до нових умов життя й часто ігнорують сигнали повітряної тривоги, які попереджають про небезпеку. Втім, слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами "Повітряна тривога!" ні в якому разі не можна. У ДСНС нагадали, як діяти під час тривоги.

Прогнози масованих ракетних обстрілів

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.

Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.

Увага! 24 канал закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Одразу після оголошення небезпеки, пройдіть до найближчого укриття, адже це може врятувати ваше життя!

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