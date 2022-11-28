Втім, слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами "Повітряна тривога!" ні в якому разі не можна. У ДСНС нагадали, як діяти під час тривоги.

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Якщо звучить сигнал "Повітряна тривога!":

негайно пройдіть до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце їх розміщення біля будинку чи місця роботи, якщо ви досі ще цього не зробили;

у випадку, якщо не встигли добігти до укриття, то негайно перейдіть у приміщення без вікон й скористайтеся правилом "двох стін";

дедалі частіше під час сигналів повітряної тривоги в укриттях зникає зв'язок, інтернет та світло. Тому варто домовитися із близькими про порядок дій та місце зустрічі.

Також у ДСНС підкреслюють, що необхідно завантажити карти місцевості, що працюють без інтернету. Вдома обов'язково зробіть запас продуктів першої необхідності та води.

Крім того, збережіть собі місця розташування "Пунктів незламності". Їх можна переглянути на сайті.

Зауважте: по всій Україні вже розгорнуто близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" – це новий проєкт підтримки людей на тлі відключень енергії. Ці пункти, яких заплановано створити ще більше, працюватимуть безплатно та цілодобово, пропонуючи "всі базові послуги" – електрику, мобільний зв'язок та інтернет, обігрів, воду, аптечку.



Що робити під час сигналу повітряної тривоги / Фото ДСНС

Прогнози масованих ракетних обстрілів

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.

Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.

Увага! 24 канал також наполегливо закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Одразу після оголошення небезпеки, пройдіть до найближчого укриття, адже це може врятувати ваше життя!

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