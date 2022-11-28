Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.

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Если звучит сигнал "Воздушная тревога!":

немедленно следуйте до ближайшего укрытия. Заранее узнайте место их размещения возле дома или места работы, если вы до сих пор этого не сделали;

в случае, если не успели добежать до укрытия, то немедленно перейдите в помещение без окон, и воспользуйтесь правилом "двух стен";

все чаще при сигналах воздушной тревоги в укрытиях исчезает связь, интернет и свет. Поэтому стоит договориться с близкими о порядке действий и месте встречи.

Также в ГСЧС подчеркивают, что необходимо скачать карты местности, работающие без интернета. Дома обязательно сделайте запас продуктов первой необходимости и воды.

Кроме того, сохраните себе местоположение Пунктов Несокрушимости. Их можно просмотреть на сайте.

Заметьте: по всей Украине уже развернуто около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" – это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии. Эти пункты, которых планируется создать еще больше, будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" – электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку.



Что делать во время сигнала воздушной тревоги / Фото ГСЧС

Прогнозы массированных ракетных обстрелов

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блекауты по всей стране.

О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, что, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Тем не менее, у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.

Внимание! 24 канал также настоятельно призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Сразу после объявления опасности, следуйте до ближайшего укрытия, ведь это может спасти вашу жизнь!

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