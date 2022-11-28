Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.
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Если звучит сигнал "Воздушная тревога!":
- немедленно следуйте до ближайшего укрытия. Заранее узнайте место их размещения возле дома или места работы, если вы до сих пор этого не сделали;
- в случае, если не успели добежать до укрытия, то немедленно перейдите в помещение без окон, и воспользуйтесь правилом "двух стен";
- все чаще при сигналах воздушной тревоги в укрытиях исчезает связь, интернет и свет. Поэтому стоит договориться с близкими о порядке действий и месте встречи.
Также в ГСЧС подчеркивают, что необходимо скачать карты местности, работающие без интернета. Дома обязательно сделайте запас продуктов первой необходимости и воды.
Кроме того, сохраните себе местоположение Пунктов Несокрушимости. Их можно просмотреть на сайте.
Что делать во время сигнала воздушной тревоги / Фото ГСЧС
Прогнозы массированных ракетных обстрелов
- Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блекауты по всей стране.
- О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, что, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.
- Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Тем не менее, у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.
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